la FISI annuncia i sette azzurri dello sci alpino maschile che voleranno a Pechino 2022. Gli ultimi dubbi derivavano proprio dallo slalom, ma con l'ottima prima manche di Giuliano Razzoli (anche se chiude la gara con un'inforcata) e l'ennesima top-10 di Tommaso Sala, vengono sciolti facilmente. Terminato il night event di Schladming . Gli ultimi dubbi derivavano proprio dallo slalom, ma con l'ottima prima manche di Giuliano Razzoli (anche se chiude la gara con un'inforcata) e l'ennesima top-10 di Tommaso Sala, vengono sciolti facilmente.

A guidare la spedizione Dominik Paris per la velocità, Luca De Aliprandini per il gigante e Alex Vinatzer per cercare il colpaccio tra i pali stretti, con Razzoli mina vagante nella stessa gara. Matteo Marsaglia vince il ballottaggio con Mattia Casse nelle prove veloci, quest'ultimo tra i principali esclusi insieme a Riccardo Tonetti, eventuale outsider in combinata, e Simon Maurberger sempre nello slalom.

I convocati dell'Italia maschile di sci alpino

Questa quindi la lista ufficiale dei sette italiani convocati per Giochi Olimpici Invernali in programma dal 4 al 20 febbraio 2022:

Dominik Paris

Christof Innerhofer

Alex Vinatzer

Tommaso Sala

Matteo Marsaglia

Luca De Aliprandini

Giuliano Razzoli

