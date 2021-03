Bellissima prova di Vincent Kriechmayr, che dopo la discesa annullata (che avrebbe vinto Dominik Paris) venerdì trova la gara perfetta e va a vincere, davanti a Beat Feuz e Matthias Mayer.

Il campione del mondo c'è: discesa a Kriechmayr

Saalbach-Hinterglemm Paris non si ripete: giù dal podio per 15 centesimi, è 4° 2 ORE FA

Non riesce a ripetersi, invece, Dominik Paris, che non sbaglia nulla, ma è più lento degli altri e chiude con un ritardo dall'austriaco di 42 centesimi, mancando il podio per soli 15.

Paris non si ripete: giù dal podio per 15 centesimi, è 4°

La gara non ha granché da raccontare: è tutta una questione di linee, visto che le condizioni di luce e di neve sono opmogenee per tutti, e così sul podio salgono quelli che fanno meno strada e mantengono la velocità. Tutto questo sposta il fuoco della questione sulla lotta per la Coppa di specialità.

Paris fuori dai giochi

Con questo risultato, Paris non avrà più la possibilità di lottare per la Coppa di discesa, mentre sono ancora in gioco Beat Feuz e Matthias Mauer. Feuz ha 68 punti di vantaggio e a Lenzerheide, per le finali, si deciderà tutto.

Riguarda la gara (contenuto premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Sci alpino Saalbach Hinterglemm | Discesa libera uomini 00:00:00 Replica

Saalbach-Hinterglemm Il campione del mondo c'è: discesa a Kriechmayr 3 ORE FA