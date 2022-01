La prima manche dello slalom femminile on demand

18.21 - Intatte le prime 5 posizioni

Gallhuber, Bucik e Dubovska chiudono il giro dei primi dei 15 pettorali: tempi molto alti.

La top5

1.Vlhova

2.Duerr

3.Nullmeyer

3.Holdener

5.Shiffrin

18.17 - La seconda linea di Team USA

C’è anche Paula Moltzan in corsa per il podio! Ottima manche per lei: 47 centesimi di ritardo, sesto posto alle spalle di Shiffrin.

18.14 - St-Germain e Sara Hector sono dietro

Sia la canadese che la svedese perdono tanto nel corso della prima manche. La prima accumula 1″71, mentre la seconda 1"30.

18.12 - Che brava Nullmeyer!

Stesso tempo di Holdener per la canadese che chiude terza a 35 centesimi da Vlhova.

18.10 - Out anche Swenn Larsson!

Esce nella parte alta la svedese, mentre Liensberger accumula 79 centesimi di ritardo.

18.07 - Holdener si mette al terzo posto!

Si inserisce il terza posizione la svizzera a 35 centesimi da Vlhova.

18.05 - Inforcata per Gisin

Un’altra inforcata per la svizzera che esce di scena nella parte finale della pista.

18.04 - Duerr al secondo posto, davanti a Shiffrin

La tedesca si prende il secondo posto alle spalle di Vlhova con 27 centesimi di ritardo.

18.03 - Shiffrin dietro!

Un po’ di conserva e un po' rotonda la seconda parte di Shiffrin, che accumula un ritardo di 42 centesimi con un piccolo errore sul muro finale.

18.01 - Bel ritmo per Vlhova

Abbastanza pulita Petra Vlhova che taglia il traguardo con il tempo di 45″28.

17.52 - Prima manche alle 18:00

Prima manche alle ore 18.00 (tracciatura italiana con Devid Salvadori) e la seconda alle 20.45 (disegno canadese con Gamper).

17.48 - Prima volta per le donne

Stasera è un po' il battesimo del fuoco per le donne a Schladming: sarà una gara storica!

17.45 - Le Italiane

Della Mea avrà il pettorale 32, Rossetti il 33, Mathiou il 47, Tschurtschenthaler il 48 e Gulli il 53.

17.42 - Startlist!

Proprio la slovacca inaugurerà la gara col pettorale n°1 e sarà Mikaela Shiffrin a seguirla col 2. Poi in serie Duerr, Gisin, Holdener, Liensberger e Anna Swenn-Larsson a chiudere il primo sotto gruppo. Con il numero 8, alla prima occasione tra le "grandi", vedremo subito Ali Nullmeyer che è finalmente esplosa nelle ultime gare e sarà la prima delle due canadesi in serie, con la compagna di squadra St-Germain pettorale 9. Truppe e Slokar OUT causa covid.

17.40 - Match point per Vlhova

Petra Vlhova avrà a disposizione il primo match-point per chiudere i giochi nella classifica di specialità dello slalom. Le precedenti uscite stagionali hanno sentenziato l’assoluto dominio della fuoriclasse slovacca, capace di archiviare ben cinque vittorie ed un secondo posto nella disciplina. Le basterà giungere sul podio per mettere in bacheca il secondo globo di cristallo consecutivo.

17.37 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

17:35 - Notturna a Schladming!

Amici di Eurosport e appassionati di sci alpino, buona serata! È una gara storica quella che vi racconteremo stasera, perché sarà la prima notturna di uno slalom femminile a Schladming. L’appuntamento arriva in sostituzione di un'altra night race, quella di Flachau, saltata causa Covid. Prima manche alle ore 18.00 (tracciatura italiana con Devid Salvadori) e la seconda alle 20.45 (disegno canadese con Gamper).

