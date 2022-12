Petra Vlhova, autrice di una gara pulita, davanti a Wendy Holdener e Mikaela Shiffrin. Prima manche dello slalom femminile di Sestriere senza grandi acuti. In testa c’è, autrice di una gara pulita, davanti a

Le prime sono al top

Ad

Gara lunghissima, quasi un minuto per una manche di slalom è tanto, soprattutto il giorno dopo un gigante altrettanto duro. Wendy Holdener è la prima a far vedere belle cose: nonostante un errore nella parte centrale, recupera il ritmo e accelera nella parte finale. Meglio di lei fa subito dopo Vlhova, che si arrabatta nella parte alta e poi riesce finalmente a scatenare i cavalli da metà gara in poi, rifilando 24 centesimi alla svizzera. Non male anche Mikaela Shiffrin, che non sbaglia nulla, ma è un po’ trattenuta e accumula 33 centesimi di distacco.

Out Hector, male le Katharine

Ci si aspettavano buone cose da Sara Hector e dalle austriache Katharina Liensberger e Katharina Truppe. Invece Hector, che era molto veloce, esce, e le due Katharine scendono col freno a mano tirato e sono 10 e 12° a 1.80 e 2 secondi.

Exploit di Ljutic e Moltzan

In questo quadro senza particolari emozioni, le due gare migliori sono quelle di Paula Moltzan, che è settima a 1.10 salvandosi da un errore clamoroso, e di Zrinka Ljutic, che col 25 anche lei commette un errore, ma è a sua volta un treno nella parte finale e chiude addirittura sesta a 1.07.

Spettacolo Della Mea

Nella scia delle buone prove, c'è anche quella di Lara Della Mea, che col pettorale 38 è nona a 1.63 con una bellissima gara dal gran ritmo nonostante la pista rovinata. Fa bene, anche se in maniera più contenuta, anche Vera Tschurtschenthaler, che chiude 25ª a 2.78. Benissimo anche Lucrezia Lorenzi, che col 45 è 27ª a 2.93. Davanti a loro Anita Gulli si infila 22ª a 2.54. Esce invece Marta Rossetti, mentre Beatrice Sola è fuori dalle 30.

