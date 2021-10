Mikaela Shiffrin vince a Sölden il primo gigante della nuova stagione di sci alpino. Dopo una prima manche conclusa al secondo posto a 2 centesimi di distanza da Lara Gut-Behrami, la statunitense è riuscita ad imporsi proprio sulla svizzera (seconda a 14 centesimi da Shiffrin) e sulla slovacca Petra Vlhova (terza a 1”30 di distacco) grazie a una strepitosa seconda manche terminata con il miglior tempo. Per la nativa di Vail si tratta della 70esima vittoria in Coppa del Mondo (la tredicesima in questa specialità) e del secondo successo qui sul Rettenbach (dopo quello del 2014). La statunitense ha dunque confermato le voci che la vedevano in grandissima forma per questo primo impegno della stagione. Dopo una prima manche conclusa al secondo posto a 2 centesimi di distanza da, la statunitense è riuscita ad imporsi proprio sulla svizzera (seconda a 14 centesimi da Shiffrin) e sulla slovacca Petra Vlhova (terza a 1”30 di distacco) grazie a una strepitosa seconda manche terminata con il miglior tempo. Persi tratta della(la tredicesima in questa specialità) e del(dopo quello del 2014). La statunitense ha dunque confermato le voci che la vedevano in grandissima forma per questo primo impegno della stagione.

Shiffrin incontenibile: vince il gigante di Sölden

"Un inizio davvero alla grande. Sono super felice, oggi è stato un piacere sciare in queste condizioni, la pista era preparata in maniera eccezionale.” Sono state queste a fine gara le prime parole di Shiffrin ai microfoni della FIS. La stessa statunitense ha poi continuato: “Grazie Soelden e…sono tornata a vincere qui dopo tanti anni, è vero, ma ad ottobre è presto per molte atlete e la stagione è appena cominciata. Qui ho imparato dalle situazioni negative e da quelle positive, oggi certamente è una giornata di quelle belle per le sensazioni provate in pista e… per il risultato”. Infine, una risposta veloce sulla possibile sfida con Gut-Behrami per il coppone: “Ad ottobre non sono ancora tutte al massimo, ma che bello cominciare così".

Goggia la migliore delle italiane: è 16ª

