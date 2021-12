Sofia Goggia ha messo subito il suo timbro nella prima prova della discesa libera della Val d’Isere. Prestazione dominante della bergamasca, che ha inflitto ancora una volta distacchi elevati a tutte le avversarie. In questo momento non sembrano davvero esserci rivali per la campionessa olimpica, che è la super favorita per la gara di sabato, dove punterà al settimo successo consecutivo in questa specialità. La bergamasca ha chiuso con il tempo di 1’42”98, precedendo di ben 85 centesimi la norvegese Ragnhild Mowinckel e di 86 l’austriaca Mirjam Puchner. Già dalla quarta posizione dell’austriaca Ramona Siebenhofer si raggiunge il secondo di ritardo da Goggia, mentre è quinta la slovena Ilka Stuhec (+1.05).

Buona prova di Nadia Delago, che si conferma tra le migliori in discesa. La gardenese può puntare sabato al primo podio della carriera ed intanto ha chiuso sesta questa prima prova a 1.13 dalla compagna di squadra. Settima ed ottava le due rivali più accreditate di Goggia, l’americana Breezy Johnson (+1.14) e la svizzera Lara Gut-Behrami (+1.24). Completano la Top-10 la canadese Marie-Michele Gagnon (+1.33) e l’altra elvetica Jasmine Flury (+1.70). Più indietro le altre azzurre: Elena Curtoni (+2.20), Francesca Marsaglia (+2.22), Nicol Delago (+2.29), Marta Bassino (+2.68), Federica Brignone (+2.77), Karoline Pichler (+5.11) e Roberta Melesi (+6.22).

