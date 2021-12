Simen Hegstad Krueger, con una performance di livello altissimo, si aggiudica la 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli di Davos, in Svizzera. E se la prova è già un trionfo per la Norvegia, con cinque nei primi sei, per lui è un assolo fin quasi dall’inizio, con il tempo finale di 32’20″4. Si tratta della sua seconda vittoria della stagione, dopo quella nella 15 km di Lillehammer, sempre a tecnica libera, e della sesta in senso assoluto, ma anche del 17° podio (il tutto a livello individuale, dal momento che vanta altri 3 successi di squadra).

Al secondo posto Johannes Hoesflot Klaebo: per capire perché la sua performance è di livello irreale basta vedere il km 2.2, dove si trovava già a 23″7 da Krueger. Non perde sostanzialmente più fino a metà gara, poi ha 36″1 al km 13, ma trova un grandissimo finale che gli consente di terminare alla piazza d’onore a 22″9 dal vincitore, superando anche il russo Sergey Ustiugov, rimasto sostanzialmente sempre in zona podio dal km 7.2 in poi. Per lui 27″2 di ritardo rispetto al leader. Tornando a Klaebo, nota quasi divertente per lui: quando arriva sul traguardo salta qualsiasi sistema di cronometraggio, dopo un paio di minuti siede sul posto del primo perché gli dicono che è in testa, dove rimane fino al ciclone successivo.

Come si diceva, tanta Norvegia al quarto, quinto e sesto posto: Harald Oestberg Amundsen chiude a 32″, Hans Christer Holund (secondo fino a 2 km dal termine) a 33″7, Sjur Roethe a 38″3. Il resto della top ten è occupato da Russia e Francia, alternativamente: settimo e nono Artem Maltsev e Ivan Yakimushkin, a 39″4 e 52″, ottavo e decimo Maurice Manificat e Hugo Lapalus a 50″8 e 54″7. Convince poco Alexander Bolshunov: il pettorale rosso è 12° a 1’09″7.

Poca luce in casa Italia: Francesco De Fabiani è 28° a 1’53”, Giandomenico Salvadori 39° a 2’10″1, Paolo Fantoni 49° a 2’31″8, Stefano Gardener 50° a 2’38″4, Martin Coradazzi 71° a 3’11″4.108 i partecipanti ufficiali, tra i quali 4 sono i non partiti.

