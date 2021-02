Sci di Fondo

Mondiali fondo: Sundling domina la sprint femminile, poi Falla e Lampic

SCI DI FONDO - Dopo 16 anni la Svezia torna a vincere una medaglia d'oro in una Sprint Mondiale. Sundling vince per distacco sulla norvegese Falla che torna sul podio due anni dopo e terzo posto per la slovena Lampic che sfiora l’argento.

00:02:00, 23 Visualizzazioni, un' ora fa