Federico Pellegrino vuole bissare il podio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L'azzurro punta tutto nelle gare sprint di sci di fondo, specialità in cui è uno degli atleti più vincenti di sempre. Dopo l'argento nel 2018 . L'azzurro punta tutto nelle gare sprint di sci di fondo, specialità in cui è uno degli atleti più vincenti di sempre.

la prova individuale si svolge in tecnica libera, quella che Pellegrino predilige e che gli ha permesso di laurearsi campione del mondo nel 2017. Il vice-campione olimpico uscente ha faticato durante questa stagione, soprattutto all'inizio dove non sono giunti i risultati attesi, in parte per sfortuna e in parte per demeriti suoi. Tuttavia, l'azzurro si è concentrato principalmente sul grande appuntamento allenandosi all'estero , ed essendo detentore della coppa di sprint e avendo ottenuto un podio nella stagione 2021/2022, non va assolutamente sottovalutato ai Giochi Olimpici. Anche perchée che gli ha permesso di laurearsi campione del mondo nel 2017.

Quando gareggerà Federico Pellegrino?

Le principali ambizioni di Federico Pellegrino sono riposte sulle prove sprint, l'individuale tecnica libera e la gara a coppie. Da valutare se prende parte alle cosiddette gare distance (anche se non possiede chance di medaglia), mentre sembra scontata la sua titolarità nella staffetta maschile.

Martedì 8 febbraio, sprint maschile tecnica libera (ore 11:30)

Domenica 13 febbraio, staffetta maschile (ore 8:00 italiane)

Mercoledì 16 febbraio, sprint a coppie maschile tecnica classica (ore 11:00 italiane)

Quante medaglie ha vinto?

Federico Pellegrino ha conquistato una medaglia alle Olimpiadi Invernali in carriera, l'argento nella sprint maschile a PyeongChang 2018. In quel frangente, la gara si è disputata in tecnica classica, meno congeniale al 31enne azzurro.

Chicco si presenta alle Olimpiadi di Pechino 2022 con un bottino personale di 16 vittorie e 34 podi in Coppa del Mondo (6 e 16 di questi nell'ultimo quadriennio), tuttavia non da campione iridato in carica, a differenza della precedente edizione a cinque cerchi.

Quante volte ha partecipato alle Olimpiadi Federico Pellegrino?

Per Federico Pellegrino quella di Pechino 2022 si tratta della terza partecipazione consecutiva alle Olimpiadi Invernali.

