Momiji Nishiya ha conquistato la medaglia d’oro nello street di skateboard alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La giapponese ha trionfato in casa, scrivendo una pagina di storia perché è diventata la prima donna a imporsi in questo sport al debutto ai Giochi. La 13enne (spegnerà le prossime candeline il 30 agosto) si era messa al collo la medaglia d’argento ai Mondiali di Roma disputati a inizio giugno, oggi ha scalato un altro gradino e ha fatto centro da giovanissima: probabilmente diventerà la Campionessa Olimpica più giovane di questa edizione a cinque cerchi.

La nipponica si è imposta col punteggio complessivo di 15.26: 3.02 nella prima run, poi 4.14, 4.66, 3.43 nei tre trick conclusivi. Nishiya è riuscita nell’impesa di sconfiggere le due grandi favorite della vigilia. La brasiliana Rayssa Leal, bronzo iridato in carica, si ferma al secondo posto (14.64), mentre l’altra giapponese Funa Nakayama si è dovuta accontentare del terzo gradino del podio (14.49) da fresca Campionessa del Mondo.

ORO E ARGENTO A TREDICI ANNI: IL TENERO ABBRACCIO DOPO LA FINALE

La nostra Asia Lanzi ha ben figurato in un contesto altamente competitivo e ha concluso la sua avventura a cinque cerchi con un buon 14mo posto su 20 partecipanti. La 19enne bolognese, esibitasi nella prima heat di qualificazione, ha totalizzato 6.13 punti: sono stati considerati validi i tre migliori punteggi ottenuti nei tre trick conclusivi (1.93, 1.23, 1.66) e quello nella prima run (1.31). La prima azzurra a esibirsi ai Giochi in questo sport può tornare a casa decisamente soddisfatta, anche perché ha ottenuto un piazzamento forse migliore di quanto previsto. La qualificazione alla finale era oggettivamente impossibile, serviva il notevole 11.77 della statunitense Alexis Sablone per passare il turno.

