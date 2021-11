Valentina Margaglio conquista il primo podio di sempre per un’italiana nella Coppa del Mondo di skeleton giungendo terza in quel di Igls. Ci era andata vicina più volte, sempre su questo catino, quello più ideale alle sue caratteristiche e più amato. I centesimi erano stati beffardi e l’avevano privata di un risultato più che meritato , arrivato oggi:

L’azzurra non era stata perfetta nella prima run, con qualche sbavatura di troppo nella fase finale, mentre nella seconda discesa ha pennellato, spingendo a tutta con la sua proverbiale fase di spinta e trovando addirittura il miglior tempo in assoluto che le è valso una rimonta mostruosa (era ottava a metà gara). Una terza piazza che la ripaga di tutti i sacrifici fatti negli ultimi anni e che soprattutto la fa entrare in una nuova dimensione, tra le migliori dello skeleton a livello internazionale.

Tornando alla gara, due su due in terra austriaca per Elena Nikitina. Anche per lei su un budello amico, dove arriva la doppietta in stagione e la quinta vittoria in quel di Igls in carriera (sulle 13 totali). La russa non ha avuto rivali, con una spinta maestosa (la migliore in entrambe le run), facendo il vuoto soprattutto nella prima discesa.

Seconda l’olandese Kimberley Bos, che chiude a 20 centesimi dalla vetta, poi, come detto, Margaglio a 45 centesimi. Completano la top-5 due russe: Alina Tararychenkova e Yulia Kanakina. L’altra azzurra in gara, Alessia Crippa, non ha superato il taglio uscendo nella prima run con la 22ma piazza.

