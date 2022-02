Dominik Fischnaller si conferma pimpante anche nella anche nella prove di slittino disputate giovedì alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, la terza e la quarta delle sei da programma, ovvero anche le meno indicative in assoluto, perché collocate in orari diversi rispetto a quelli in cui si disputerà la gara. I tempi, rispetto a mercoledì, si sono alzati di qualche decimo: al pomeriggio il ghiaccio, nonostante le temperature comunque rigide, è un po’ più lento rispetto alla sera, quando si arriva anche intorno ai -10°.

Nella terza frazione l’altoatesino ha realizzato il miglior tempo assoluto di giornata, considerando anche il gruppo A. Come già accaduto mercoledì, Dominik Fischnaller ha stabilito sempre il miglior tempo assoluto nel gruppo B , sia nella terza sia nella quarta discesa, con i crono di 58″008 e 58″298. Nell’ultima prova non ha spinto più di tanto in fase di partenza., considerando anche il gruppo A.

Il portacolori del Bel Paese si è messo alle spalle per due volte il lettone Kristers Aparjods ed il cugino Kevin Fischnaller, mentre non ha sfigurato neppure il giovane Leon Felderer, quarto e quinto nelle due prove disputate nel raggruppamento B. Piuttosto alti i tempi dei russi Roman Repilov e Semen Pavlichenko: entrambi, pur ottenendo un riscontro migliore di Fischnaller in fase di spinta, hanno pagato all’arrivo distacchi sempre superiori al mezzo secondo. Per quanto riguarda il gruppo A, la sensazione è che i tedeschi stiano giocando a nascondino.

Nella terza prova è stata ancora l’Austria a dettare legge con Nico Gleirscher (58″028) che ha preceduto di 5 millesimi il compagno di squadra Wolfgang Kindl. Nella quarta, tuttavia, è salito in cattedra il tedesco Felix Loch, primo in 58″061, 0.022 meglio di Kindl. Quel che impressiona del bi-campione olimpico, tuttavia, è l’aver ottenuto un tempo di tutto rispetto senza aver spinto in partenza (2″545, stesso tempo di Fischnaller nella quarta discesa). Fa paura anche il tedesco Johannes Ludwig, sempre molto vicino ai primi (oggi ha pagato 0.352 e 0.153 dalla vetta), ma praticamente partendo da fermo o quasi, lui che nel fondamentale della spinta è il migliore in assoluto.

Sin qui, dunque, pare che Kindl e Fischnaller siano i più costanti e competitivi su questa pista, con i tedeschi che non hanno ancora mostrato il loro pieno potenziale e potrebbero poi fare la differenza in gara. Qualche problema oggettivo, invece, per i russi. Le basse temperature, ad ogni modo, non dispiacciono agli azzurri, che invece faticano molto di più con caldo ed alta umidità: le previsioni meteo in questo senso sono incoraggianti.

