Kevin Fischnaller sarebbe stata una slittinista azzurro non potrà prendere parte ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Molto amareggiato per la riscontrata positività, Fischnaller si è sfogato via social su Instagram: "A causa di un test positivo, non mi è permesso competere al più grande evento dell'anno, le Olimpiadi. Quando ho saputo l'esito, sono rimasto devastato, tutto il lavoro degli ultimi anni fatto per niente. Grazie per tutti i messaggi di supporto che ho ricevuto e buona fortuna a tutti gli atleti là fuori". Fin dalla notizia della sua positività al Covid-19, sapevamo che quella disarebbe stata una corsa contro il tempo . Ora, però, abbiamo la conferma che loai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Molto amareggiato per la riscontrata positività, Fischnaller si è sfogato via social su Instagram: "".

L'Italia perde così un potenziale protagonista del singolo uomini, ma potrà comunque contare su Leon Felderer e Dominik Fischnaller, i quali saranno già oggi impegnati con prima e seconda manche, in programma rispettivamente dalle ore 12:10 e 13:50 italiane. Un vero peccato invece per Kevin, che nelle prove era sembrato molto a suo agio sul budello di Yanqing e avrebbe potuto centrale un bel risultato a coronamento di una stagione che, per ora, lo vede al 13° posto in Coppa del Mondo con 408 punti.

A Pyeongchang 2018, sempre nel singolo, Kevin Fischnaller aveva chiuso al 7° posto, col tempo di 3'11''054, +0''352 rispetto al vincitore, l'austriaco David Gleirscher. Nella stessa prova, suo cugino Dominik aveva invece mancato il podio per soli due millesimi, col bronzo che era finito al collo del tedesco Johannes Ludwig in 3'10''932 mentre all'azzurro non era bastato il record del budello ottenuto nella quarta manche (47''475).

