Torna alla vittoria nella Coppa del Mondo di slittino, a distanza di quasi due anni (l’ultimo successo è stato nel gennaio 2020 in quel di Lillehammer), Dominik Fischnaller. Il portacolori azzurro trova la gara da sogno in quel di Sochi imponendosi nella sprint (secondo successo in carriera nella specialità).

Ad

Roman Repilov per 39 millesimi. Terza piazza per l’austriaco Wolfgang Kindl a 50 millesimi. Completano la top-5 il teutonico Max Langenhan e l’altro russo Aleksandr Gorbatcevich. Dopo la delusione di settimana scorsa ed il bel podio di ieri nella prova ‘classica’ l’azzurro riesce a centrare il successo chiudendo in 34.883. Deve arrendersi il padrone di casaper 39 millesimi. Terza piazza per l’austriacoa 50 millesimi. Completano la top-5 il teutonico Max Langenhan e l’altro russo Aleksandr Gorbatcevich.

Slittino Dominik Fischnaller terzo a Sochi, era in vetta dopo la prima run UN GIORNO FA

Da sottolineare la sesta piazza del leader di Coppa Johannes Ludwig: sfruttando questo risultato Fischnaller si riporta in piena corsa per la sfera di cristallo. L’altro azzurro in gara, Kevin Fischnaller, è tredicesimo.

Dominik Fischnaller, apertura da podio!

Slittino Succede di tutto nel team relay, Italia terza! 21/11/2021 A 15:22