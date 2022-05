Judd Trump ha bisogno di un miracolo Ronnie O'Sullivan dopo le prime due sessioni di gara. Il campione 2019 non è riuscito limitare i suoi errori e ora deve ripartire sotto 12-5 negli ultimi due frame. O'Sullivan ha avuto sempre in mano il pallino del gioco e ora spera di raggiungere Stephen Hendry a quota sette titoli iridati. Dopo un inizio tranquillo, O'Sullivan ha presto trovato il ritmo giusto per mettere in difficoltà un Trump che è sembrato subito molto falloso. Raramente il campione del 2019 è stato all'altezza della situazione in questo atto finale del Crucible. ha bisogno di un miracolo nella finale dei Mondiali di snooker , dove è nettamente sotto condopo le prime due sessioni di gara. Il campione 2019 non è riuscito limitare i suoi errori e ora deve ripartire sotto. O'Sullivan ha avuto sempre in mano il pallino del gioco e ora spera di raggiungere Stephen Hendry a quota sette titoli iridati. Dopo un inizio tranquillo, O'Sullivan ha presto trovato il ritmo giusto per mettere in difficoltà un Trump che è sembrato subito molto falloso. Raramente il campione del 2019 è stato all'altezza della situazione in questo atto finale del Crucible.

Ore 13:00 - Sale l'attesa, manca poco...

Cresce l'attesa nel Regno Unito, dove lo snooker è uno dei giochi più popolari e seguiti, e dove Ronnie O'Sullivan è considerato una sorta di Roger Federer di questo sport. The Rocket riuscirà a firmare l'ennesima impresa della sua incredibile carriera?

La prima parte di gara (domenica):

Quando O'Sullivan è in palla non ce n'è per nessuno e Donald Trump se ne è accorto subito dalle prima battute della finale: Ronnie si è portato avanti 5-1 e ci è voluto tutto lo sforzo di Trump per riportarsi sotto: 5-4 e una parvenza di finale, complice anche un piccolo diverbio con l'arbitro Olivier Marteel. Da lì in poi però il dominio del sei volte campione del mondo è stato nettissimo: dal 5-4 al 10-4 è stato un attimo, Trump sembra riprendersi un attimo, firmando il 10-5 ma il pubblico del Crucible va in estasi nel vedere l'incedere di Ronnie, che chiude la prima parte di finale avanti sul 12-5.

O'Sullivan e l'arbitro, nervi tesi! Ronnie redarguito per un gesto

Il colpo più bello della finale (finora)

O'Sullivan, ma come fai! Nera in buca al centro, è già il colpo del torneo?

Quando si gioca?

Alle 13.45 saremo di nuovo LIVE con i prossimi otto frame, ma Trump avrà bisogno di vincerne almeno tre per assicurarsi che la prosecuzione della finale arrivi fino alle ore 20 della eventuale sessione serale del Crucible

Dove vedere live la finale?

Oltre a questa nostra diretta scritta, potrete seguire LIVE la finalissima tra Trump e O'Sullivan anche su Eurosport Player e Discovery+.

O'Sullivan da sballo: 3° centone contro Trump, 15° nel torneo

