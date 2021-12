Snooker

Snooker, Scottish Open - Brecel: "Due finali in due settimane, non era facile"

SNOOKER - Brecel ovviamente soddisfatto della sua avventura allo Scottish Open, con il belga che ha raggiunto Higgins in finale. Sarà la seconda finale in pochi giorni per Brecel che aveva sfidato Zhao settimana scorsa allo UK Championship.

00:04:56, un' ora fa