Snooker - Perry ce la fa! Trump battuto: il Welsh Open è suo

SNOOKER - Secondo torneo full ranking per il 47enne che dopo essere arrivato in finale, anche un po' a sorpresa, si prende anche lo sfizio di battere Trump. 9-5 il risultato finale per il numero 41 del mondo che è sempre stato in controllo per tutto il match.

00:00:53, 31 minuti fa