Dopo Mirko Zanni Giorgia Bordignon l'Italia torna sul podio grazie al sollevamento pesi. Stavolta è Antonino Pizzolato a regalare una medaglia al Bel Paese, favoloso bronzo nella classe -81 kg con tanto di nuovo record italiano (165 kg allo strappo). Per il campione europeo in carica si tratta della prima gioia a cinque cerchi della sua luminosa carriera. Oro all'ingiocabile cinese Lyu Xiaojun, medaglia d'argento per il dominicano Bonnat Michel, rivelazione della gara.

Il 24enne di Castelvetrano sceglie di entrare in gara a 165 kg e centra al secondo tentativo il record italiano, con un esercizio pulito e promettente allo strappo. Incalzato dal fuoriclasse cinese Lyu Xiaojun, “Nino” sbaglia il primo tentativo a 168.

Pizzolato la belva: nuovo record italiano, solleva 165kg!

Terminato lo strappo, Antonino Pizzolato parte da 200 kg nello slancio e va subito a segno dopo la pausa. Il primo errore arriva alla misura di 203 kg, fatale il movimento dell'azzurro che spinge ma non tiene la posizione. Nino prova un ultimo disperato tentativo a 210 kg dopo aver subito il sorpasso in classifica del dominicano, ma fallisce. Medaglia di bronzo per l'azzurro, ennesima gioia per il movimento del sollevamento pesi.

