Tutto pronto per lo Speedway su Eurosport e Discovery Plus! La nuova stagione parte da Goričan, in Croazi, questo sabato. Questo è il primo dei dodici eventi in programma , che ovviamente saranno seguiti in diretta e integralmente sui nostri canali. Inoltre, per scoprire le regole, il format o i partecipanti, trovate tutto qui. Se sei ancora un neofita dello Speedway, niente panico. Questa entusiasmante competizione ha la sua parte di sorprese e curiosità. Quindi ecco le quattro cose più pazze da sapere a riguardo.

1. ALLA PARTENZA, LE MOTO SONO PIÙ VELOCI DELLA F1

Incredibile ma vero. Quando si parte, una moto Speedway ha un'enorme potenza in fase di accelerazione e può andare anche più veloce di una Formula 1. Molto spesso la gomma posteriore viene cambiata per uno scopo molto chiaro: garantire la massima aderenza sulla linea di partenza. Alcuni piloti non esitano a cambiare le gomme per ogni round, altri usano una gomma posteriore per due gare.

2. IN VELOCITA' SI POSSONO RAGGIUNGERE I 110 KM/H

In fase di accelerazione, la velocità di una moto Speedway può raggiungere i 110 km/h. Il motore ha una cilindrata di 500 cc e può generare una potenza di circa 70 cavalli. Il motore è inoltre dotato di limitatori di giri per aumentarne la durata. Le moto dello Speedway funzionano con metanolo puro, un carburante a combustione pulita che offre prestazioni mozzafiato. A questa velocità, Bartosz Zmarzlik e i suoi sfidanti sono pronti a stupire il pubblico di Goričan questo sabato.

3. LE MOTO NON HANNO FRENI

Nello Speedway le moto vanno molto veloci, hanno il cambio fisso... ma non hanno i freni. Il che significa che gli atleti si alternano e cambiano terreno mentre viaggiano nella polvere della pista. Le gare di Speedway si svolgono su una pista ovale: sono necessarie circa 4.000 tonnellate di terra. Ricordiamo che i piloti possono utilizzare tutti mezzi che vogliono in una fase di SpeedwayGP.

4. LE MOTO PESANO MENO DI 80 KG

Per favorire un'accelerazione fulminea, ogni motocicletta doveva essere più leggera. Ognuno di loro, quindi, pesa meno di 80 kg... rispetto ai 798 kg di una Formula 1 e ai 157 kg di una MotoGP senza benzina. Pertanto, la moto Speedway ha uno dei rapporti più bassi tra il suo peso e la potenza di tutti i suoi dispositivi meccanici e questo le consente di raggiungere gli 11.000 giri al minuto.

