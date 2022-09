Domina, distanzia e non di poco i rivali, conduce una gara a sé e taglia davanti a tutti, per primo, il traguardo: Alvaro Bautista trionfa in Gara-2 del Gran Premio della Catalogna 2022 di Superbike. Giornata perfetta per la Ducati, con non solo la vittoria dello spagnolo (tripletta per lui) ma anche lo splendido secondo posto di Michael Ruben Rinaldi.

Il distacco abissale tra i due compagni di squadra (8″103 sul traguardo dopo, però, che lo spagnolo ha rallentato per esultare) fa capire il ritmo indemoniato avuto da Bautista, dall’inizio alla fine della gara, con una continuità disarmante: non ce n’era per nessuno oggi, un Bautista così è semplicemente imbattibile.

Dopo una gara non particolarmente semplice, anzi, ricca di colpi di scena, Toprak Razgatlioglu conquista un sudato terzo posto precedendo Jonathan Rea: quest’ultimo, ancora una volta, manca l’occasione per non perdere contatto dal turco e da Bautista in classifica.

Positivo quinto posto per Axel Bassani, sfortunato protagonista di un calo nella seconda metà di gara dopo una fase iniziale nella quale aveva occupato le primissime posizioni, lottando per il secondo e terzo posto con Rinaldi e, per l’appunto, Rea e Razgatlioglu. Alla fine deve accontentarsi della quinta posizione, ma resta un risultato soddisfacente per l’azzurro.

Risultato confortante per un altro azzurro, Roberto Tamburini, che chiude la top 10 in decima posizione, mentre Andrea Locatelli (caduto e poi rientrato in pista) chiude al sedicesimo posto. Da segnalare i ritiri (per cadute, la maggior parte delle quali nei primi giri) di Oscar Gutierrez, Garrett Gerloff, Cristophe Ponsson, Scott Redding e Alex Lowes. Di seguito, i risultati completi della Gara-2 del GP della Catalogna di Superbike:

1 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’42.181 320

2 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 8.103 +8.103 1’42.602 320

3 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 9.090 +0.987 1’42.622 322

4 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 10.210 +1.120 1’42.625 322

5 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 15.677 +5.467 1’42.362 326

6 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 20.320 +4.643 1’42.738 328

7 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 33.622 +13.302 1’42.846 326

8 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 35.008 +1.386 1’42.357 328

9 76 BAZ Loris BMW M1000RR 35.092 +0.084 1’42.808 321

10 2 TAMBURINI Roberto Yamaha YZF R1 40.108 +5.016 1’43.825 315

11 29 BERNARDI Luca Ducati Panigale V4R 42.746 +2.638 1’43.265 322

12 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 43.165 +0.419 1’43.344 310

13 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 46.197 +3.032 1’43.306 322

14 50 LAVERTY Eugene BMW M1000RR 46.420 +0.223 1’43.900 322

15 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 48.365 +1.945 1’43.981 314

16 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 50.985 +2.620 1’42.592 320

17 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 54.132 +3.147 1’44.116 317

18 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR > 1′ +18.315 1’45.394 307

RT 99 GUTIERREZ Oscar Kawasaki ZX-10RR 1’44.265 309

RT 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’42.941 313 326

RT 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’44.211 310 311

RT 45 REDDING Scott BMW M1000RR 269 269

RT 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 258 258

