Alvaro Bautista, 37enne pilota spagnolo che in sella alla Panigale V4, ha regalato al marchio di Borgo Panigale un campionato del mondo che mancava dal 2011, quando Carlos Checa diventò il primo pilota iberico a vincere il mondiale delle derivate di serie. Una settimana perfetta ed indimenticabile. Sette giorni per infrangere due tabù che duravano da oltre 10 anni e mettere a segno una doppietta iridata storica che ribadisce il valore assoluto di un marchio tricolore come Ducati Corse. A pochi giorni dal magnifico titolo MotoGP conquistato a Valencia da Pecco Bagnaia un binomio pilota italiano/moto italiana che in classe regina non si vedeva da 50 anni , dai tempi della mitica accoppiata Agostini/MV Agusta – Ducati festeggia un altro titolo mondiale che sfuggiva da tempo: il mondiale piloti Superbike, vinto in Indonesia da, 37enne pilota spagnolo che in sella alla Panigale V4, ha regalato al marchio di Borgo Panigale, quando Carlos Checa diventò il primo pilota iberico a vincere il mondiale delle derivate di serie.

Dominio assoluto

16 anni dopo il titolo di campione del mondo ottenuto primeggiando nella classe 125, Bautista torna a vincere un titolo iridato in Superbike con la Ducati, battendo la concorrenza di due fuoriclasse come il campione in carica Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) e il 6 volte campione del mondo delle derivate di serie Jonathan Rea (Kawasaki) e archiviando definitivamente l’amarezza per il campionato a lungo in pugno e poi sfuggito nel 2019.

Reduce da due annate balorde ed avare di soddisfazioni in Honda, Bautista, al rientro nel team Ducati-Aruba, è stato semplicemente formidabile in sella alla Panigale, compiendo pochissimi errori e soprattutto macinando un ritmo insostenibile per gli agguerriti rivali. 14 successi, 29 podi, 2 Superpole Race vinte, 2 soli ritiri e 553 punti portati a casa: i numeri che certificano la tirannia di ‘Batigas’, un pilota capace di imparare dagli errori commessi nel 2019 e lasciare solo le briciole agli avversari mai realmente padroni di un mondiale sempre rimasto rigido nelle mani del pilota nativo di Toledo e capace di regalare alla Ducati il 15° titolo mondiale SBK in 35 edizioni.

I piloti ad aver vinto un titolo mondiale SBK in sella alla Ducati

Pilota Titoli (anni) Modello Ducati Carl FOGARTY (GBR) 4 (1994, 1995, 1998, 1999) 916 / 996 Troy BAYLISS (AUS) 3 (2001, 2006, 2008) 999 / 1098 Doug POLEN (USA) 2 (1991, 1992) 888 Raymond ROCHE (FRA) 1 (1990) 851 Troy CORSER (AUS) 1 (1996) 916 Neil HODGSON (GBR) 1 (2003) 999 James TOSELAND (GBR) 1 (2004) 999 Carlos CHECA (SPA) 1 (2011) 1098 Alvaro BAUTISTA (SPA) 1 (2022) Panigale V4

Un bis storico

Il marchio più vincente del mondiale delle derivate di serie, Ducati in virtù di questo doppio trionfo, per la prima volta riesce a portarsi a casa nella medesima annata sia il mondiale piloti MotoGP che quello in Superbike. Dal 1988 ad oggi questo exploit era riuscito solo 3 volte ad Honda (1989, 1997 e 2002) e due volte a Yamaha (2009 e 2021).

Case costruttrici capaci di vincere nello stesso anno il mondiale piloti in 500/MotoGP e Superbike

Anno e Marchio Campione MOTOGP Campione SBK 2022 DUCATI Francesco Bagnaia Alvaro Bautista 2021 YAMAHA Fabio Quartararo Toprak Razgatlıoğlu 2009 YAMAHA Valentino Rossi Ben Spies 2002 HONDA Valentino Rossi Colin Edwards 1997 HONDA Mick Doohan John Kosincki 1989 HONDA Eddie Lawson Fred Merkel

Un capolavoro che incornicia un 2022 meraviglioso per la casa bolognese e che certifica l’eccellenza e la bontà del lavoro di Gigi Dall'Igna e di tutti gli ingegneri e uomini che lavorano per questo marchio, capace pur con mezzi inferiori ma grande ingegno, di battere senza appello i colossi giapponesi del settore.

