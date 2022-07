Per certi versi a sorpresa, in seconda posizione figura il britannico Scott Redding (+0.227), seguito dal migliore degli italiani Michael Ruben Rinaldi , altra sessione positiva per il pilota della Aruba Racing Ducati dopo il quarto posto delle FP1 (terzo nelle FP2, +0.314 dal Campione del Mondo in carica). In quarta posizione, confermando un buon ritmo (non eccellente, ma sappiamo quanto le sue qualità vengano fuori al sabato e alla domenica), c’è Alvaro Bautista (+0.365) seguito dal suo rivale in ottica titolo, il britannico Jonathan Rea, leggermente in calo rispetto al miglior tempo di questa mattina (quinto, +0.387). Settimo Andrea Locatelli, dodicesimo Axel Bassani e si conferma in 19ma posizione (come nelle FP1) Roberto Tamburini. Tanta la curiosità e l’attesa per la giornata di domani (probabilmente caratterizzata dalla pioggia) che vedrà i piloti scendere in pista, dopo aver raccolto quest’oggi importanti dati, per FP3, Superpole e soprattutto gara-1. Non mancheranno duelli e colpi di scena come accaduto sinora per ogni GP di Superbike 2022.