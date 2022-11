Vito Dell'Aquila non lascia anzi raddoppia : dopo l'oro olimpico ecco il titolo mondiale. Il 22enne di Mesagne è diventato il primo azzurro della storia a vincere sia i Mondiali sia le Olimpiadi nel taekwondo. Un'impresa da vero campione, che ricalca quelle di altri fuoriclasse dello sport: gli unici a confermarsi sul trono mondiale dopo Tokyo 2020 nella stagione successiva sono stati Massimo Stano nella marcia (ma nella 35 km), Ruggero Tita/Caterina Banti nel Nacra17 di vela e Vito Dell’Aquila nella categoria -58 kg di taekwondo. Ecco Vito ai microfoni di OaSport.

Mi davo un 75-80% di possibilità di vincere il Mondiale. (Vito dell'Aquila a OASport)

Manca l'Europeo? "Mi interessano tantissimo i Grand Prix"

“Non sentivo nessun peso. Ero fiducioso, ho fatto tesoro delle esperienze delle prime giornate di gara: corazze, arbitraggio, atmosfera, etc. Mi sono ambientato benissimo. Vincere un Mondiale contro una leggenda come il coreano è ancora più speciale. L’Europeo non è un mio obiettivo principale. Ora che ho vinto le maggiori competizioni sono più tranquillo, in questi anni sono andato sovra-ritmo a livello mentale. Mi sono stressato troppo ed è arrivato il momento di godermi le competizioni. L’obiettivo principale da ora in avanti è essere costante con i risultati. Mi interessano tantissimo i Grand Prix”.

