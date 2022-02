Si è da poco conclusa la terza giornata all’ATP 500 di Acapulco. Nella notte italiana si sono disputati gli incontri valevoli per il secondo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti risultati odierni.

Tutto facile per Daniil Medvedev, Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas. Il russo (testa di serie n.1) sconfigge lo spagnolo Pablo Andujar (n.68 del ranking) per 6-1 6-2, il greco (testa di serie n.2) supera lo statunitense Jeffrey John Wolf (n.209 ATP) per 6-1 6-0 e, infine, lo spagnolo (testa di serie n.4) batte lo statunitense Stefan Kozlov (n.130 al mondo) per 6-0 6-3.

Ad

Vittorie a sorpresa per Yoshihito Nishioka (n.103 del ranking) e per Marcos Giron (n.59 ATP). Il giapponese ha la meglio sullo statunitense Taylor Fritz (testa di serie n.7) per 3-6 6-4 6-2, mentre lo statunitense sconfigge lo spagnolo Pablo Carreno Busta (testa di serie n.8) per 6-7 6-4 7-6.

ATP, Acapulco Cosa rischia Zverev dopo la follia di Acapulco? 11 ORE FA

i successi del britannico Cameron Norrie (testa di serie n.6) contro lo statunitense John Isner (n.23 al mondo) e dello statunitense Tommy Paul (n.39 dal ranking) contro il serbo Dusan Lajovic (n.46 ATP). Non ha invece giocato il proprio match il tedesco Peter Golowczyk, che si è qualificato ai quarti di finale Negli altri match di giornata arrivano(testa di serie n.6) contro lo statunitense John Isner (n.23 al mondo) e(n.39 dal ranking)(n.46 ATP). Non ha invece giocato il proprio matchGolowczyk, che si è qualificato ai quarti di finale in virtù della squalifica di ieri di Alexander Zverev

RISULTATI DEL 23 FEBBRAIO ATP ACAPULCO

D. Medvedev (RUS) (1) – P. Andujar (ESP) 6-1 6-2

Y. Nishioka (JPN) – T. Fritz (USA) (7) 3-6 6-4 6-2

R. Nadal (ESP) (4) – S. Kozlov (USA) 6-0 6-3

T. Paul (USA) – D. Lajovic (SRB) 7-6 2-6 7-5

M. Giron (USA) – P. Carreno Busta (ESP) (8) 6-7 6-4 7-6

S. Tsitsipas (GRE) (3) – J. Wolf (USA) 6-1 6-0

C. Norrie (GBR) (6) – J. Isner (USA) 6-7 6-3 6-4

P. Golowczyk (GER) – A. Zverev (GER) (3) wo

Medvedev: "Sorpasso Djokovic? Non è più un sogno, ma un obiettivo"

ATP, Acapulco Medvedev: "Sorpasso Djokovic? Non è più un sogno, ma un obiettivo" UN GIORNO FA