Vittoria convincente di Lorenzo Musetti nel primo turno dell’ATP 500 di Lorenzo Musetti. Il tennista carrarese è riuscito ad imporsi in rimonta su Dusan Lajovic con il punteggio di 6-7 7-6 6-3, rimanendo incollato alla sfida per un’ora e mezza e mettendo il turbo dal tie-break del secondo set, dominando poi la sfida fino al momento di servire per il match in cui riesce a tirarsi fuori dalle sabbie mobili di un 15-40 sul 5-3 in suo favore che sarebbe potuto essere una brutta botta al morale.

Se dobbiamo parlare di sensibilità di tocco, le differenze tra i due non sono così marcate. L’unico, piccolo problema per l’azzurro è l’abitudine consolidata di giocare con i piedi parecchio lontani dalla rete, costringendolo a correre parecchio. E a sprecare più energie quando conta: nel settimo gioco arriva il break per il carrarese, ma che viene immediatamente recuperato. Nonostante ogni gioco sia molto combattuto, si va al tie-break, dove è un errore iniziale di Lorenzo a definire il destino del gioco decisivo.

Nel secondo set Musetti registra il proprio servizio ed inizia a vivere dei turni di battuta alquanto agevoli. Ma dall’altra parte si può dire lo stesso per Lajovic: si continua a viaggiare a braccetto fino al decimo gioco, dove il rendimento di Lorenzo inizia a tentennare. Sia lì che due game dopo l’azzurro deve salvarsi dai match point, riuscendoci con coraggio e riportando di nuovo la sfida al tie-break. Un errore di rovescio del carrarese lo costringe ad inseguire, ma il margine viene colmato da un rovescio in controbalzo da manuale per poi ribaltare il tutto costringendo Lajovic all’errore con lo smash. È il preludio a cinque punti di fila, che portano il carrarese a vincere il set.

E sull’onda lunga della vittoria della seconda frazione, l’azzurro prende fiducia, mentre il serbo, al contrario, ha perso quella brillantezza vista per più di un’ora. Il break a favore del Muso arriva immediatamente, il primo dopo quello del settimo nel primo set. Lorenzo gestisce benissimo il match fino al nono gioco, in cui serve per il match: Lajovic ha un sussulto e sale 15-40, ma l’azzurro riesce a cavarsela con maestria.

Musetti chiude la propria sfida con delle ottime percentuali al servizio, il 77% con la prima di servizio (63/82) ed il 57% con la seconda (17/30), ma risaltano le sei palle break salvate sulle sette totali che si è ritrovato ad affrontare.

