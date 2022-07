Lorenzo Musetti ad Amburgo conquista il primo titolo Atp della carriera Un fenomenalead Amburgo conquista il primo titolo Atp della carriera aggiudicandosi la finale contro Carlos Alcaraz per 6-4 6-7 6-4 dopo una sofferta maratona di 2 ore e 46 minuti e cinque match point sprecati nel secondo parziale. Un’impresa per l’azzurro che nella finale dell’Atp 500 tedesco si aggiudica la sfida tra i due giovanissimi talenti del tennis mondiale, contro uno dei giocatori più in forma del momento e capace di vincere già quattro titoli in questo 2022. Ecco le parole del carrarino, che da domani salirà sul gradino n° 31 della classifica mondiale (best ranking), dopo aver alzato il trofeo:

"Carlos è un giocatore fantastico. Hai salvato così tanti match point oggi. Sei fonte di ispirazione per me, un grande lavoratore e quindi questa vittoria ha per me ancora più valore. Tennis TV ha messo i nostri video di tre anni fa, quando eravamo ancora ragazzini. Ricordo la semifinale nel Challenger di Trieste di due anni fa. Siamo ancora giovani e siamo entrambi migliorati. Spero di poter giocare tante altre battaglie con te in futuro".

Ad

ATP, Amburgo Meraviglia Musetti! Batte Alcaraz ad Amburgo, 1° titolo della carriera 5 ORE FA

Sul coach Tartarini e la dedica speciale

"Finalmente sono riuscito a farlo piangere. Grazie a Umberto Rianna, che mi ha seguito per la prima volta. Grazie ai miei genitori che non sono qui e che probabilmente stanno piangendo. Dedico il titolo a mia nonna. È stato il miglior test per un attacco di cuore".

Musetti pizzica la riga: controbreak e set riaperto

ATP, Amburgo Musetti: "Servizio da sotto su match point? Quello dopo ho servito in kick..." 21 ORE FA