Lorenzo Musetti. E' un po' così che si potrebbe definire il risultato della semifinale dell'ATP500 di Amburgo tra il toscano e l'argentino Francisco Cerundolo. 6-3 7-6(3) in poco più di un'ora e dieci è stata la perfetta rappresentazione del genio e anche un po' della sregolatezza di Musetti. Non si è lontani dal vero nel descrivere in questo modo il tennis creativo di Lorenzo, capace di alternare colpi di grandissima qualità ad altri un po' troppo arditi, come il servizio da sotto sul match-point nel secondo set. Queste però sono le caratteristiche dell'allievo di Simone Tartarini. E domenica ci sarà la grande Finale contro Carlos Alcaraz. La sfida è affascinante perchè vedrà confrontarsi due dei tennisti più talentuosi del circuito, con l'iberico già capace di concretizzare molto quest'anno, citando finora i suoi 5 successi ATP. Per Musetti, invece, è il primo atto conclusivo in un torneo del circuito maggiore e un po' di stupore c'è:

Significa molto per me. È una sorpresa essere in finale, dato che non ho giocato il mio miglior tennis la scorsa settimana a Bastad. Non mi aspettavo di andare così avanti in questo torneo. Farò del mio meglio per vincere, anche se chiaramente non sarà facile contro Alcaraz“,

Sul servizio dal basso sul primo match point

"Ho visto Cerundolo molto lontano dalla linea di fondo campo, ma non ha funzionato. Alla fine non ho più considerato l’opportunità di servire dal basso (ride, ndr). Ho servito in kick e seguito la prima, e tutto è andato bene. Sono molto felice”.

Terzo italiano della storia a vincere il torneo di Amburgo dopo Fognini e Bertolucci?

“È un onore essere paragonato a due leggende del tennis italiano come Fabio e Paolo. Farò il massimo per vincere questo trofeo. Sicuramente non sarà facile".

