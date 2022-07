Simone Bolelli e Fabio Fognini escono sconfitti dalla finale di doppio del torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia. Il duo italiano ha dovuto cedere in un’ora e 37 minuti alla coppia formata dal brasiliano Rafael Matos e dallo spagnolo David Vega Hernandez; 6-4 3-6 [13-11] il punteggio in favore dei due vincitori, che si impongono al super tie-break dopo aver anche annullato un match point per i due azzurri sul 9-10.

Per il duo ispano-brasiliano si tratta della terza vittoria a livello ATP, dopo quelle sulla terra di Marrakech e sull’erba di Mallorca. I due hanno, di recente, anche raggiunto i quarti di finale al Roland Garros, e anche per questo avevano avuto la quarta testa di serie in questo torneo, contro la seconda di Bolelli e Fognini.

Questi ultimi, invece, erano alla terza finale dell’anno, avendo perso quella di Sydney e vinto quella dell’ATP 500 di Rio de Janeiro contro uno dei due brasiliani di spicco del doppio, Bruno Soares, e il britannico Jamie Murray.

Tomislav Brkic e l’uruguaiano Ariel Behar per 7-6(3) 2-6 [10-6], lo spagnolo Pablo Carreno Busta e il portoghese Joao Sousa per 6-4 6-1, il serbo Nikola Cacic e il kazako Alexandr Nedovyesovper 5-7 6-4 [10-7]. Prima di arrivare all’ultimo atto, Bolelli e Fognini avevano battuto il bosniacoe l’uruguaianoper 7-6(3) 2-6 [10-6], lo spagnoloe il portogheseper 6-4 6-1, il serboe il kazako

