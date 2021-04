Il nostro Matteo Berrettini torna a trionfare in un torneo ATP dopo l'infortunio che tanto lo ha fatto patire in questo avvio di stagione. Il tennista romano si è imposto nell’ATP 250 di Belgrado , al termine di un match molto tirato, battendo in finale il temibile russo Aslan Karatsev coi parziali di 6-1 3-6 7-6(0). Qui sotto gli highlights dell'ultimo atto del torneo in terra serba, tutti da rigustare, dal canale ufficiale del circuito: