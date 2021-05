Missione compiuta per Novak Djokovic nell’ATP 250 di Belgrado 2 (Serbia). L’idolo di casa ha sconfitto per 6-1 4-6 6-0 lo slovacco Andrej Martin (n.119 del ranking) e ha conquistato il pass per l’atto conclusivo. Una sfida gestita non nel migliore dei modi dal n.1 del mondo. Nole, infatti, ha letteralmente dominato il primo set e poi combinato un mezzo disastro nel secondo, essendo avanti di un break sul 4-3. Un epilogo poco gradito al campione balcanico e nella terza frazione la differenza tra i due tennisti si è fatta sensibile. Djokovic infatti, imprimendo grande profondità al suo tennis, ha imposto il proprio ritmo e per Martin si è spenta la luce. Il 6-0 è stato frutto proprio di quanto si è espresso sulla terra rossa serba.

Djokovic dunque accede alla Finale e se la vedrà contro l’altro slovacco Alex Molcan (n.255 ATP). Un nome inatteso, visto che quest’ultimo è riuscito a battere il n.52 del ranking Federico Delbonis per 4-6 6-4 6-4. Una battuta d’arreso inaspettata dell’argentino, sorpreso dall’incidere del rivale. E per questo, dopo 2 ore e 44 minuti di partita, è arrivata la chiusura descritta.

