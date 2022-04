Fabio Fognini vince il derby di primo turno del torneo ATP 250 di Belgrado contro Marco Cecchinato. Per il ligure, dopo oltre due ore e mezza, arriva il 6-7(5) 6-2 6-2 che gli consegna il passaggio del turno e un confronto con lo sloveno Aljaz Bedene. Decisamente non una delle migliori partite dell’anno, ma tanto basta per la performance dell’ex top ten, mentre il siciliano incappa nella decima sconfitta sul circuito maggiore nel 2022.

La cronaca del match

Dopo un paio di game interlocutori, Fognini inizia a far pesare parecchio la propria palla: arriva così il break a 30, concretizzato con un contropiede di dritto. Dopo tre turni di servizio tenuti a zero, però, il ligure va in difficoltà sul 4-3 e, dopo una gran difesa di Cecchinato, finisce per restituire il break con un rovescio appena in corridoio. Ne nasce una lotta furiosa con un paio di break, tante soluzioni spettacolari, battaglie sul rovescio, un dritto a velocità siderale di Fognini sul 5-6 e poi un tie-break riassuntivo della follia di quest’ultima parte di confronto. Sul 5-4, il ligure commette due doppi falli, un errore in risposta e consegna il parziale al siciliano.

Il secondo set inizia sulla stessa falsariga del primo, con punti di altissimo livello che si alternano a errori a volte anche banali. In un modo o nell’altro, però, Fognini allunga: tre break consecutivi dal 2-0 al 3-1, poi di corsa fino al 5-2 (con palla per rientrare annullata a Cecchinato), infine un lunghissimo ottavo gioco che, alla quinta chance, fa sì che il match si allunghi.

Con Cecchinato che si rivela sempre più nervoso, tanto da discutere in più di un’occasione col giudice di sedia, Fognini ha gioco facile nello scappare via di nuovo a inizio terzo parziale. Il momento decisivo arriva sul 4-2, quando il siciliano ha diverse chance (ben sei) per rientrare e non lo fa, per poi perdere ancora la battuta da 40-0.

Abbastanza simili molti numeri, ma salta all’occhio il fatto che, pur con un 58%-76% in fatto di prime in campo a favore di Cecchinato, Fognini sia nei fatti più efficace (65% con 43/66) rispetto al siciliano (63% con 55/88) rispetto al siciliano per 15 portati a casa. Quest’ultimo paga pesantissimo il problema seconda: 5 punti vinti su 28.

