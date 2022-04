Sabato di semifinali all'ATP 250 di Belgrado: un torneo alla fine con un tabellone di lusso. A sfidarsi infatti ci saranno Djokovic, khachanov, Fognini e Rublev. Ne è venuto fuori davvero un bel tabellone in Serbia. Si parte dalle 14:00 con Djokovic-Khachanov, poi Fognini-Rublev. Un Fognini che ieri ha battutto Otte per arrivare in semifinale. Fuori dai primi 60 del mondo, Fognini ha scelto la Serbia per provare a rilanciarsi anziché il più complicato torneo di Barcellona, che era un ATP 500. Alla fine però con Rublev e Djokovic ancora dentro, semifinale e finale sono quelle che avrebbe potuto trovare in un Masters 1000...

14:30 - Djokovic ha difeso palla doppio break

Il serbo ha rischiato di perdere anche il secondo turno di servizio, poi si è salvato. Khachanov va però col suo schema servizio-dritto. 3-1 in favore del russo in questo primo set.

14:15 - Subito break Khachanov

Come tutta la settimana, Djokovic parte male. Ha sempre perso il primo set fin qui. E oggi incomincia con 4 gratuiti nel primo game e il break omaggio a Khachanov.

14:10 - Si parte con Djokovic-Khachanov

Djokovic al servizio, si comincia.

13:00 - Il programma delle semifinali a Belgrado

Si apre con Djokovic-Khachanov dalle ore 14:00. 5-1 i precedenti a favore di Djokovic che non perde dalla finale di Parigi Bercy del 2018 contro il russo. Seguirà Fognini-Rublev. 5-4 i precedenti a favore di Fabio. Per Rublev, Fognini è il giocatore incrociato più volte in carriera. Fabio però non ci vince dal 2019. Lo scorso anno 3 incroci e 3 vittorie del russo.

