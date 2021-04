Insomma, un bel Sonego che in un’oretta e mezza ha messo all’angolo per 6-4 6-1 il suo avversario, regalandosi così il 9° quarto di finale in carriera a livello ATP. Lì sfiderà il tedesco giustiziere a inizio giornata di Marco Cecchinato . Buone indicazioni comunque per la racchetta italiana, che sia Sonego che Musetti li ritroverà settimana prossima per il torneo di Monte Carlo (insieme a Berrettini, Fognini e Sinner), primo Masters 1000 della stagione del rosso.