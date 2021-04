Marco Cecchinato al Sardegna Open di Cagliari. Yannick Hanfmann in poco più di un'ora e mezza con il punteggio di 7-5 6-1. Il tedesco se la vedrà ai quarti contro il vincente di Sonego-Simon in programma nel pomeriggio. Si ferma al secondo turno la corsa dial Sardegna Open di Cagliari. Dopo aver battuto Fabbiano all'esordio , il tennista palermitano si arrende al n° 105 del mondo,in poco più di un'ora e mezza con il punteggio di 7-5 6-1. Il tedesco se la vedrà ai quarti contro il vincente di Sonego-Simon in programma nel pomeriggio.

La cronaca del match

Stenta a decollare il 2021 di Cecchinato che non è mai andato oltre al secondo turno nei sette tornei disputati, compresi gli Australian Open dove ha perso contro l'americano McDonald. Il primo set con Hanfmann è molto combattutto con sole due palle break concesse (una a testa) nei primi dieci game. Nell'undicesimo l'azzurro sale 30-0, ma poi perde malamente il servizio, consegnando il set e, di fatto, la partita al suo avversario. Il bavarese, in gran forma e poco falloso, piazza un parziale di 6 giochi a zero e conquista anche il secondo parziale, complice un blackout mentale di un Cecchinato molto nervoso.

