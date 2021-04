La corsa continua. Il nostro Lorenzo Sonego si è imposto in tre set sullo statunitense Taylor Fritz - testa di serie numero due del torneo "Sardegna Open" sulla terra rossa di Cagliari - staccando il pass per la sua terza finale in carriera nel circuito ATP. Affronterà domani domenica 11 aprile alle 13 il temibilissimo Laslo Djere, il campione in carica. Qui sotto il video con gli highlihts ufficiali di un match teso, una battaglia di 2 ore e 38 minuti contraddistinta dai parziali di 6-4 5-7 e 6-1.