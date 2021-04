Dalla terra rossa di Cagliari arriva una bellissima notizia: domenica Lorenzo Sonego giocherà la sua terza finale Atp in carriera dopo quelle di Antalya sull’erba (vinta) e di Vienna sul veloce (persa). In semifinale l'allievo di Gipo Arbino ha eliminato il n° 30 del mondo, Taylor Fritz, in tre set: 6-4 5-7 6-1 il punteggio finale in due ore e 38 minuti di battaglia. Se dovesse arrivare un successo nell'atto finale contro il vincente di Djere-Basilashvili, da lunedì il 25enne torinese salirebbe al 28° gradino del ranking. Per ora si accontenta di un record: è il 2° italiano di sempre a giocare una finale su tutte e tre le superfici dopo Andreas Seppi. E nell’attesa si giocherà il titolo del doppio in coppia con Andrea Vavassori opposto al duo formato da Bolelli e l’argentino Molteni.

La cronaca del match

In 55 minuti l'azzurro è avanti con il n° 30 del mondo che non nasconde la frustazione e la rabbia per le evidenti difficoltà sul rosso. Criticità che si moltiplicano nel secondo parziale, almeno nelle prime fasi: il torinese cresce ancora in risposta e strappa altri due turni di battuta al suo avversario, salendo 3-0. Da qui il black-out del torinese: quattro game di fila per Fritz che ritrova convinzione e sul 6-5 piazza il break, allungando la contesa al terzo. Siamo già oltre le due ore di gioco. Sonego, però, ha più benzina ( Il match inizia con molti problemi al servizio per Fritz che conquista solo il 46% dei punti con la seconda. Sonego ne approfitta e piazza due break decisivi (subendone uno in un breve passaggio a vuoto): 6-4.che non nasconde la frustazione e la rabbia per le evidenti difficoltà sul rosso. Criticità che si moltiplicano nel secondo parziale, almeno nelle prime fasi: il torinese cresce ancora in risposta e strappa altri due turni di battuta al suo avversario, salendo 3-0. Da qui il: quattro game di fila per Fritz che ritrova convinzione e sul 6-5 piazza il break, allungando la contesa al terzo. Siamo già oltre le due ore di gioco. Sonego, però, ha più benzina ( come dimostrato nei quarti con Hanfmann ) e, esattamente come nel secondo set, sale 3-0: questa volta non dilapida il vantaggio, chiude 6-1 e bissa il successo nell'ultimo Roland Garros contro Fritz. A solo una settimana dalla finale raggiunta nel Masters di Miami da Sinner , un altro azzurro si gioca un titolo. Che momento per il tennis italiano!

Sonego, il 19-17 su Fritz nel tie-break più lungo sulla terra

