Ancora una volta è Laslo Djere a spegnere i sogni di gloria di Lorenzo Musetti in Sardegna. Se sei mesi fa, a Santa Margherita di Pula, il carrarino si era arreso anche a causa di un problema al gomito dopo un'ottima partenza, in questa occasione sono i troppi alti e bassi a tradirlo al cospetto del numero 57 del mondo: "Che schifo oggi veramente" si lascia scappare il classe 2002 nell'ultimo game del match, in preda alla frustrazione per una giornata storta. Al contrario, il serbo può continuare a difendere il titolo nella semifinale che lo vedrà impegnato sabato contro Basilashvili o Struff. Dall'altra parte del tabellone si sfideranno Sonego e Fritz