Si ferma al secondo turno il cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Cincinnati. L’altoatesino è uscito sconfitto da una battaglia durissima contro l’americano John Isner, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 5-7 7-6 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Un ko che lascia un po’ di amaro in bocca all’altoatesino, soprattutto per il vantaggio sprecato nel tie-break del secondo set e per quell’unico passaggio a vuoto di tutto il match nel terzo set, che gli è purtroppo costato la partita.

Sinner ha provato a disinnescare il servizio di Isner e ci è anche quasi riuscito, visto che sono solo 12 gli ace dell’americano, contro gli undici dell’italiano, che ha vinto l’85% dei punti quando ha servito la prima. E’ stata una buona prestazione comunque quella di Jannik, a cui è mancato spesso un punto nei turni di battuta dell’americano per girare definitivamente l’inerzia.

Sinner porta subito ai vantaggi Isner nel turno di servizio dell’americano, ma chi deve affrontare una palla break è proprio l’altoatesino nel sesto game. Il numero quindici del mondo riesce ad annullarla, ma ne deve affrontare altre due nel decimo game. In questo frangente Sinner si aggrappa al servizio e le cancella con due ottime prime. Scampato il pericolo, Jannik gioca un game perfetto in risposta e con un super passante strappa la battuta ad Isner. L’azzurro non trema e chiude la prima frazione per 7-5.

Nel secondo set si continua sul filo dell’equilibrio. Sinner porta per due volte ai vantaggio Isner, ma non riesce a conquistare palle break. La parità non si spezza e la normale conseguenza è il tie-break. L’altoatesino riesce ad ottenere per primo un mini break ed allunga sul 4-2. Isner, però, rimonta e passa in vantaggio per 5-4. L’americano vince poi gli altri due punti sul servizio di Sinner e conquista il tie-break per 7-4.

Ad inizio terzo set Sinner sembra poter impensierire Isner, ma l’americano non lascia occasioni all’azzurro. Nel quinto game, però, Jannik parte male con due errori e l’americano ne approfitta subito con due risposte vincenti che lo portano ad ottenere il break. La partita si gioca a questo punto sul servizio di Isner, ma Sinner non molla e si procura anche una palla break nel settimo gioco, che viene annullata dall’americano con un ace velocissimo. Il gigante americano non concede più occasioni e conquista il set per 6-4, qualificandosi agli ottavi.

Sinner: "Soddisfatto della prestazione, potevo chiuderla prima"

