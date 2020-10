Jannik Sinner si qualifica senza particolari problemi ai quarti di finale dell’ATP 250 di Colonia. Il diciannovenne altoatesino sconfigge, nel secondo torneo consecutivo ospitato alla Lanxess Arena e in corso a porte chiuse, il francese Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 6-3 6-1, e aspetta ora uno tra il canadese Denis Shapovalov e il francese Gilles Simon. L’azzurro scala virtualmente due posti nel ranking ATP e, con buone probabilità, ritoccherà la propria miglior classifica al numero 44 quando sarà resa nota lunedì, almeno per come stanno ora le cose.

Il match di Sinner comincia subito col piede giusto, con il break nel primo game grazie a un dritto che, sul veloce indoor, fa parecchio male. Herbert, però, mette subito in mostra le sue buonissime capacità in risposta e piazza il controbreak, solo per subirlo di nuovo nel terzo gioco. Sul 3-2 il francese recupera di nuovo con un gran game e un lob di grande abilità. Quello che Herbert non sa è che, di lì a poco, qualunque gioco, lottato o meno, va a finire nelle mani di Sinner, che dopo una lotta aperta nel nono chiude per 6-3 al secondo set point.

Il parziale prosegue nei minuti successivi: l’altoatesino tiene due turni di battuta a 30 e negli altri due con lo stesso punteggio mette a segno altrettanti break, per poi salire sul 5-0 dopo che anche l’ultimo segno di resistenza di Herbert, uno 0-40 con le cartucce rimanenti nell’arsenale tecnico, viene rispedito al mittente dalla maggior pesantezza di colpi di Sinner. L’azzurro chiude così con una certa facilità, vincendo l’ultimo gioco a zero e di conseguenza il match.

Pochi dati spiegano tanto: 69% contro 56% sulle prime in campo, 6 palle break convertite da Sinner sulle 8 avute, con l’azzurro in grado di avere un notevole 78% di punti vinti sulla risposta alla seconda di Herbert.

L’altoatesino, capace poche settimane fa di spingersi fino ai quarti di finale del Roland Garros fronteggiando Rafael Nadal, continua a scalare il ranking ATP. Grazie al successo odierno, infatti, il 19enne è salito al 44esimo posto della graduatoria (recuperando due posizioni rispetto a questa mattina) con 1169 punti all’attivo. E quali sono le proiezioni in caso riesca a farsi ulteriormente strada in Germania? Jannik Sinner balzerebbe al 36esimo posto vincendo il torneo. Con la semifinale si fermerebbe in 43esima posizione, mentre perdendo l’atto conclusivo sarebbe 42esimo. La top 40 è davvero a un passo per l’azzurro che continua a esprimere un tennis davvero eccezionale.

