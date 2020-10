Il Roland Garros 2020 è andato in archivio e la serie degli Slam, in questo tormentato anno condizionato dalla pandemia, è terminata. Nel ranking del circuito ATP Novak Djokovic si conferma in vetta alla classifica, forte dei suoi 11.740 punti, a precedere il 13 volte vincitore del torneo di Parigi Rafael Nadal (9.850), capace di sconfiggere Nole nell’atto conclusivo. A seguire troviamo l’austriaco Dominic Thiem (9.125), lo svizzero Roger Federer (6.630), che ritroveremo nel 2021 per via delle operazioni al ginocchio, il greco Stefanos Tsitsipas (5.925), che ha guadagnato un posto grazie alla semifinale raggiunga sul rosso transalpino, il russo Daniil Medvedev (5.890), il tedesco Alexander Zverev (4.650), l’argentino Diego Schwartzman (3.180), il nostro Matteo Berrettini (3.075) e il russo Andrey Rublev (2.974). L’azzurro, come si può notare, ha perso un posto, vista la non brillantissima prova offerta al Roland Garros, mentre Schwartzman ha scalato la graduatoria. Discorso simile lo merita Rublev in top10.