L‘ATP Cup 2021 di tennis vede l’Italia battere l’Austria per 2-1 grazie al successo nel doppio decisivo della prima giornata del Girone C: Matteo Berrettini e Fabio Fognini, infatti, dominano contro Dominic Thiem e Dennis Novak, imponendosi per 6-1 6-4 in un’ora di gioco. Nel primo set l’equilibrio dura per i primi due giochi, poi nel quarto game Thiem al deciding point incappa nel doppio fallo che fa scappare via l’Italia e gli azzurri non concedono più nulla ai loro avversari, strappando il servizio anche a Novak nel sesto game e portando a casa il parziale con il punteggio di 6-1 in 22 minuti di gioco.