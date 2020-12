Senza ulteriori dettagli relativi ai nomi dei giocatori che vi prenderanno parte, l’ATP Cup ha già un’idea di quali saranno i 12 Paesi che vi parteciperanno dopo che la Svizzera non potrà essere della partita, a causa della rinuncia di Roger Federer a giocare nell’emisfero australe per il 2021. Come riporta tramite Twitter il giornalista di SuperTennis Luca Fiorino, è confermata la presenza dell’Italia, che si unisce a Serbia, Spagna, Austria, Russia, Grecia, Germania, Argentina, Giappone, Francia, Canada e Australia. Va fatto notare come la Grecia possa giocare tramite il ranking di numero 6 del mondo di Stefanos Tsitsipas, pur avendo una restante parte del contingente tennistico davvero esigua. Il Giappone si presenta grazie al ranking protetto di Kei Nishikori, mentre il Canada prende il posto del team elvetico. L’Australia, in quanto padrona di casa, è destinataria di una wild card.