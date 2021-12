Ci siamo: la nuova stagione tennistica è alle porte. Dopo la pausa invernale, il circuito maschile è pronto a ricominciare dall'Australia. Dal 1° al 9 gennaio 2022 a Sidney andrà in scena la terza edizione dell'Atp Cup (le prime due sono state vinte da Serbia e Russia). L'Italia esordirà il 2 gennaio. Scopriamo insieme formula, calendario e convocati delle 16 nazioni partecipanti.

Atp Cup 2022, la formula

Le 16 squadre sono divise in quattro gruppi di quattro nazioni ciascuno, con un format Round Robin. Le quattro squadre vincitrici dei rispettivi gruppi si qualificheranno per le semifinali a eliminazione diretta. Ogni sfida comprende due partite di singolare e una partita di doppio, tutte al meglio dei tre set. Nel doppio ci sarà il "killer point" (no vantaggi) in caso di parità e un super tie-break a 10 punti nell'eventuale terzo set. Il primo incontro viene giocato tra i numeri due di ogni selezione, seguiti poi dai numeri uno e infine dal doppio. Il montepremi complessivo della competizione è di 10 milioni di dollari.

ATP Cup Dalla Serbia: niente ATP Cup per Djokovic. E l'Australian Open? UN GIORNO FA

Atp Cup 2022, i gruppi e i convocati

Gruppo A

Serbia (Djokovic, Lajovic, Krajinovic, Cacic, Sabanov)

Norvegia (Ruud, Durasovic, Hellum-Lilleengen, Rivera, Petrovic)

Cile (Garin, Tabilo, Barrios Vera)

Spagna (Bautista Agut, Carreno Busta, Ramos-Vinolas, Davidovich Fokina, Martinez)

Gruppo B

Russia (Medvedev, Rublev, Karatsev, Safiullin, Donskoy)

Italia (Berrettini, Sinner, Sonego, Bolelli, Fognini)

Austria (Thiem, Novak, Miedler, Marach, Oswald)

Australia (De Minaur, Duckworth, Purcell, Peers, Saville)

Gruppo C

Germania (Zverev, Struff, Hanfmann, Krawietz, Puetz)

Canada (Auger-Aliassime, Shapovalov, Schnur, Polansky, Diez)

Gran Bretagna (Norrie, Evans, Broady, Salisbury, Jamie Murray)

Usa (Fritz, Isner, Nakashima, Ram, Krajicek)

Gruppo D

Grecia (S.Tsitsipas, Pervolarakis, P.Tsitsipas, Kalovelonis, Thanos)

Polonia (Hurkacz, Majchrzak, Zuk, Zielinski, Walkow)

Argentina (Schwartzman, Delbonis, Coria, Gonzalez, Molteni)

Georgia (Basilashvili, Metreveli, Bakshi, Tkemaladze, Purtseladze)

Atp Cup, il calendario

1 gennaio - Sessione diurna

Ken Rosewall Arena (KRA): Cile-Spagna (Gruppo A)

Qudos Bank Arena (QBA): Argentina-Georgia (Gruppo D)

1 gennaio - Sessione serale

KRA: Serbia-Norvegia (Gruppo A)

QBA: Grecia-Polonia (Gruppo D)

2 gennaio - Sessione diurna

KRA: Russia-Austria (Gruppo B)

QBA: Canada-USA (Gruppo C)

2 gennaio - Sessione serale

KRA: Italia-Australia (Gruppo B)

QBA: Germania-Gran Bretagna (Gruppo C)

3 gennaio - Sessione diurna

KRA: Polonia-Georgia (Gruppo D)

QBA: Norvegia-Spagna (Gruppo A)

3 gennaio - Sessione serale

KRA: Grecia-Argentina (Gruppo D)

QBA: Serbia-Cile (Gruppo A)

4 gennaio - Sessione diurna

KRA: Germania-USA (Gruppo C)

QBA: Italia-Austria (Gruppo B)

4 gennaio - Sessione serale

KRA: Canada-Gran Bretagna (Gruppo C)

QBA: Russia-Australia (Gruppo B)

5 gennaio - Sessione diurna

KRA: Norvegia-Cile (Gruppo A)

QBA: Polonia-Argentina (Gruppo D)

5 gennaio - Sessione serale

KRA: Serbia-Spagna (Gruppo A)

QBA: Grecia-Georgia (Gruppo D)

6 gennaio - Sessione diurna

KRA: Russia-Italia (Gruppo B)

QBA: Gran Bretagna-USA (Gruppo C)

6 gennaio - Sessione serale

KRA: Austria-Australia (Gruppo B)

QBA: Germania-Canada (Gruppo C)

7 gennaio (serale) - Prima semifinale - Vincente Gruppo A - Vincente Gruppo D

8 gennaio (diurna) - Seconda semifinale - Vincente Gruppo B - Vincente Gruppo C

9 gennaio (serale) - Finale - Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2

