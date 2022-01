L’Italia è ancora in corsa per qualificarsi alle semifinali dell’ATP Cup 2022 di tennis. Jannik Sinner e Matteo Berrettini hanno fatto il loro dovere piegando la Francia per 3-0, successivamente la Russia ha spazzato via i padroni di casa dell’Australia con il medesimo risultato. A questo punto, giovedì 6 gennaio, i portacolori del Bel Paese saranno completamente padroni del proprio destino. Andiamo a scoprire perché.

LA SITUAZIONE DI CLASSIFICA DEL GIRONE B

Attualmente la Russia è al comando davanti all’Australia, che a parità di vittorie precede l’Italia per aver vinto lo scontro diretto. La Francia è già eliminata.

1) Russia Vittorie-sconfitte 2-0, match vinti/persi 5-1, coefficiente set 73.33, coefficiente games 53.64

2) Australia Vittorie-sconfitte 1-1, match vinti/persi 2-4, coefficiente set 38.46, coefficiente games 47.15

3) Italia Vittorie-sconfitte 1-1, match vinti/persi 4-2, coefficiente set 61.54, coefficiente games 53.54

4) Francia Vittorie-sconfitte 0-2, match vinti/persi 1-5, coefficiente set 26.67, coefficiente games 45.81

COSA SUCCEDE IN CASO DI PARITA’ TRA DUE O PIU’ SQUADRE

Se due squadre finiscono alla pari, la discriminante è data dallo scontro diretto. Il discorso si complica qualora tre selezioni terminino alla pari (ipotesi che si verificherebbe nel caso in cui nell’ultimo turno vincessero sia l’Italia sia l’Australia). In questo caso i criteri da prendere in considerazione, nell’ordine, sarebbero i seguenti.

Match/vinti persi.

Coefficiente set.

Coefficiente games.

Tutto ciò premesso, si nota come l’Australia sia di fatto già eliminata. Anche sconfiggendo 3-0 la Francia, infatti, salirebbe a 5 successi e 4 sconfitte (+1), mentre l’Italia si trova già a +2 e dunque potrebbe ulteriormente migliorare il proprio bottino prevalendo sulla Russia. Attenzione, arriviamo al nodo cruciale del regolamento: se i criteri elencati producono una squadra inferiore alle altre due, la vincitrice dello scontro diretto tra le squadre rimanenti si aggiudica il girone.

L’ITALIA SI QUALIFICA PER LA SEMIFINALE DI ATP CUP SE…

Batte la Russia con qualsiasi risultato, che sia 2-1 o 3-0.

In caso di 3-0, infatti, l’Italia sarebbe davanti a Russia ed Australia nel computo dei match vinti/persi; in caso di 2-1, invece, l’Australia sarebbe dietro ad Italia e Russia per match vinti/persi, mentre queste ultime due resterebbero alla pari (6-3): in questo ultimo caso sarebbe decisivo lo scontro diretto.

