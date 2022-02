Jannik Sinner con Pur con qualche patema, la prima dicon il nuovo coach Simone Vagnozzi , all'angolo a seguirlo, è stata contraddistinta da una vittoria di carattere in quel di Dubai. L'altoatesino ha esordito nel torneo sconfiggendo lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina , riuscendo ad annullare tre match-point consecutivi nel secondo set. Ora ad attendere l'azzurro nel prossimo turno c'è un ex numero uno del mondo precipitato un po' nel ranking a causa dei suoi problemi alla schiena come Andy Murray. Il britannico nel debutto a Dubai ha regolato l'australiano Christopher O’Connell, sempre in tre set. Sinner ha tutte le carte in regola sull'ex bicampione olimpico e plurivincitore di Wimbledon, ma dovrà tirare fuori una prestazione di caratura superiore dal punto di vista tecnico rispetto a quella mostrata contro Davidovich Fokina. In caso di successo per Sinner nel prossimo turno si troverebbe davanti il vincente dell'ottavo fra il polacco Hurkacz e lo slovacco Molcan.

Numero di Sinner! Drittone vincente e aizza il pubblico

SINNER-MURRAY IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING: QUANDO E DOVE VEDERLA

Mercoledì 23 febbraio, alle ore 11.00 italiane, sul campo centrale. Il match sarà trasmesso in diretta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport (canali 201 e 205); live streaming disponibili sulle piattaforme dedicate Sky Go, SuperTennix e NOW TV.

SINNER-DANIEL: INFORMAZIONI

Data, orario e luogo: mercoledì 23 febbraio 2022, ore 11, Centre Court, Dubai

L'unico precedente fra Sinner e Murray, non ha sorriso a Jannik: agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma, andati in scena lo scorso 10 novembre, l'azzurro si arrese per 7-6(4), 6-3 . Successivamente l’azzurro riuscì a prendere parte alle ATP Finals sostituendo Matteo Berrettini, poi fu protagonista in Coppa Davis e si spinse fino ai quarti di finale degli Australian Open.

JANNIK SINNER VERSO L'OTTAVO DI FINALE

