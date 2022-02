Jannik Sinner raddoppia e migliora nel secondo match Simone Vagnozzi . L'altoatesino, al secondo impegno nel tabellone dell'ATP 500 di Dubai, si impone 7-5, 6-2 sul britannico - ed ex numero 1 del mondo - Andy Murray , che non ha mai sofferto i tagli e il servizio del britannico, chiudendo la pratica in due set. Per Jannik ora il match contro l'amico Hubert Hurkacz (vincente nei primi due turni contro Bublik e Alex Molcan).