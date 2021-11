Ad

Un successo che permette a Sinner di tornare in top 10 nel ranking ATP e di mantenere vive le chance di passare alle semifinali da secondo del gruppo rosso, , ma per farlo giovedì dovrà battere il russo Daniil Medvedev (già qualificato) e sperare che proprio Hurkacz batta il tedesco Alexander Zverev. Staremo a vedere nel frattempo resta una serata memorabile e una vittoria da dedicare a ‘un amico’ e un ‘mostro sacro del tennis italiano’ come Berrettini.

ATP Finals Sinner: “Questo torneo lo gioco per Matteo" 9 ORE FA

Berrettini sotto shock: "La serata più brutta della mia carriera"

ATP Finals Sinner, esordio da sogno: 6-2 6-2 a Hurkacz, è in corsa per la semi 12 ORE FA