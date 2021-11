Hubert Hurkacz ha vissuto una stagione incredibile. Ha iniziato l'anno da n° 34 del mondo, ha vinto tre titoli ATP (incluso il suo primo Masters 1000), ha raggiunto la sua prima semifinale Slam ed è entrato in Top 10. A conferma dei suoi risultati si è qualificato per Torino dove farà il suo debutto alle Atp Finals. In questa puntata di di Players' Voice, il tennista polacco condivide i momenti più importanti della sua annata, raccontando cosa ha significato per lui battere il suo idolo Roger Federer e come il trionfo di Iga Swiatek al Roland Garros lo abbia ispirato.

Da bambino, Roger Federer era il mio idolo. Ogni volta che giocava volevo vederlo in televisione. E' stato allora che ho iniziato a dare forma al mio sogno, ovvero competere un giorno nei più grandi tornei del mondo. Quando ho giocato e vinto contro di lui a Wimbledon quest'anno , non ho provato altro che pura gioia. Per me è stata una partita estremamente intensa, accompagnata da un'atmosfera fantastica. Affrontare un giocatore come Roger sul Centrale e uscirne vincitore è stata una sensazione surreale - anche ora non riesco a descrivere quell'esperienza. A fine partita non viene lasciato molto tempo per salutarsi, ma mi ha detto che ho giocato una buona partita e mi ha augurato buona fortuna per il resto del torneo. Per me ha significato molto.

Ad

ATP, Stoccolma Murray sorprende Sinner: guarda gli highlights in 4 minuti 11 ORE FA

Quella vittoria ai quarti di finale è sicuramente uno dei miei momenti più memorabili della mia stagione. È stato più di un semplice successo perché ho dimostrato a me stesso che posso abbattere le mie barriere e ottenere grandi cose. Wimbledon, insieme a quello che ho ottenuto a Delray Beach, Miami e Metz, sono stati tutti risultati ugualmente grandi per me, poiché ognuno mi ha insegnato che posso continuare a spingermi oltre.

Fin dall'inizio della stagione ho creduto che avrei potuto fare bene, tuttavia non posso mentire e dire che non ho avuto alti e bassi. È come se fossi in un continuo processo di crescita personale: l'anno è iniziato molto bene perché ho vinto il titolo a Delray Beach, ma poi sono incappato in una serie di eliminazioni anticipate fino a Miami.

Lì ho affrontato Jannik Sinner in finale , una partita che avrebbe potuto essere complicata perché è uno dei miei migliori amici nel Tour. Ma quando scendi in campo, pensi sempre a giocare il tuo miglior tennis. Ti sforzi di vincere la partita indipendentemente dal fatto che tu stia gareggiando con un amico o meno, ti prepari per lo scontro allo stesso modo. Devi essere pronto e concentrato. Questo è il mio approccio e immagino il motivo per cui ho vinto il mio primo titolo 1000.

In generale, penso che questa stagione sia stata la mia migliore perché sono consapevole di ciò che sta accadendo in campo, mentalmente mi sento più forte. Anche fisicamente: non ho mai mollato e penso che il mio servizio sia migliorato molto. Sarebbe bello vincere uno Slam un giorno. La vittoria di Iga (Swiatek) al Roland Garros l'anno scorso è stata sicuramente d'ispirazione per me. E' qualcosa di incredibile. Ha mostrato a tutti noi che un polacco può ottenere un successo così fantastico ed è stato incredibilmente motivante per me testimoniare quanto il suo successo significasse tanto per tutti in patria. Quando ci vediamo nei tornei è sempre bello ritrovarsi e seguo da vicino i suoi risultati. Siamo grandi fan l'uno dell'altra.

Hubert e Iga al Poland Open 2021 Credit Foto Eurosport

Con i miei risultati, spero davvero di poter ispirare le persone, specialmente ora che sono entrato in top10. Questo era sicuramente il mio sogno e sarebbe divertente rimanere lì per molti, molti anni. Naturalmente non dipende solo da me, ma finché continuo a prepararmi fisicamente e mentalmente per le mie partite, posso farcela. Avrà lo stesso approccio anche alle Atp Finals. Qualificarsi per Torino e esibirsi in un torneo così grande sarà fantastico. Sarà una pietra miliare della mia carriera.

Segui Hubert Hurkacz on Instagram - @hubihurkacz and Twitter -

Scambio da 60 colpi! Hurkacz la spunta ma esce distrutto

ATP, Stoccolma Sinner chiude fuori dalla top 10, ma resta un 2021 straordinario 11 ORE FA