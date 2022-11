Carlos Alcaraz – pur non partecipando – è uno dei grandi vincitori. Già perché il Doveva essere il grande assente delle Nitto ATP Finals di Torino,– pur non partecipando – è uno dei grandi vincitori. Già perché il ko di Rafa Nadal contro Felix Auger-Aliassime e la sconfitta nel primo set di Taylor Fritz contro Casper Ruud (qui la DIRETTA SCRITTA ) ha confermato che a chiudere l’anno in vetta al ranking ATP sarà proprio Alcaraz, che a soli 19 anni e sei mesi diventa il più giovane della storia del tennis a tagliare questo traguardo.

Alla vigilia del torneo torinese, solo Nadal e Tsitsipas avrebbero potuto spodestare dal trono Alcaraz. Rafa per riuscire a riappropiarsi del numero uno del mondo avrebbe dovuto arrivare quanto meno in finale mentre Tsitsipas avrebbe dovuto vincere tutte le partite compresa la Finale. Una possibilità remota, alla luce soprattutto della forma rivedibile e delle condizioni di forma approssimative con cui la leggenda di Manacor si è presentata a Torino e così Alcaraz diventa il 18esimo giocatore a finire l'anno come numero uno al mondo, il più giovane di tutti.

Non solo, Alcaraz diventa anche colui ad aver compiuto i progressi più impressionanti in un anno diventando leader del circuito, visto che mai nessuno in 12 mesi era riuscito a passare dalla 32a posizione al primo posto da gennaio a novembre. Prima di Alcaraz il record per la scalata più vertiginosa apparteneva ad Andy Roddick, capace di issarsi dal 10° al 1° posto nel 2003. Insomma “Carlitos” continua a frantumare primati di precocità e a riscrivere pagine di storie di questo sport.

Primo giocatore al di fuori dei "Big 4" a chiudere l'anno da n°1 dal 2003

Re dello US Open, dove aveva iniziato a strabiliare il mondo nel 2021, e in precedenza vincitore dei tornei di Rio, Miami, Barcellona e ​​Madrid: l’avvento di Alcaraz rappresenta una piccola rivoluzione nella storia di questo sport. Dato che bisogna risalire proprio a 19 anni fa e ad Andy Roddick per trovare un giocare diverso dai “Big 4” (Federer, Nadal, Djokovic e Murray) a chiudere l’annata in vetta al ranking ATP. 2003, l'anno di nascita di Carlos Alcaraz: l'uomo che ha portato il tennis in una nuova era.

