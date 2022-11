Novak Djokovic conclude un 2022 tormentato, in cui al doppio forfait Una settimana perfetta.conclude un 2022 tormentato, in cui al doppio forfait all’Australian Open e allo US Open per la nota decisione di non sottoporsi alla vaccinazione Covid si è contrapposto lo splendido successo a Wimbledon nella finale contro Nick Kyrgios, con il trionfo alle Nitto ATP Finals, diventando il secondo giocatore nella storia con Roger Federer a trionfare 6 volte nel torneo dei ‘Maestri’, con un percorso netto di 5 vittorie in altrettanti incontri.

La ciliegina sulla torta è particolarmente dolce, perché ad attenderlo c’è un assegno gigantesco da 4,58 milioni di euro, il più grande montepremi mai staccato nella storia di un singolo torneo di tennis. Quando l'ATP ha annunciato l’ammontare del premio in denaro per questa edizione 2022 delle finali ATP il 22 ottobre, tanti hanno sbattuto gli occhi e si sono fatti venire l’acquolina in bocca. Con 14,75 milioni di dollari (per soli nove giocatori, gli otto qualificati più il sostituto), il montepremi totale è stato più che raddoppiato rispetto alla passata stagione, con un incremento del 103%. Per fare un esempio, Holger Rune ha intascato 150.000 euro solo come gettone di presenza in quanto riserva, senza nemmeno scendere in campo per un singolo punto. Niente male.

Un Jackpot pari a quello di due tornei dello Slam

Ma come ha fatto Djokovic ad aggiudicarsi questo malloppo? Allora partendo dal fatto, che, per la sola presenza, gli otto qualificati hanno racimolato automaticamente 320.000 dollari, Djokovic per ognuna delle tre vittorie nella fase iniziale si è assicurato già 1,469 milioni di dollari. Dalle semifinali, il jackpot è ancora più redditizio poiché l’accesso alla finale offre un bonus di oltre un milione di dollari (1,070 per l'esattezza) che ha portato il montepremi del Djoker a 2,539 milioni mentre il successo in finale vale da solo due milioni e duecentomila dollari. Un premio in denaro pazzesco e mai visto prima, visto che è simile a quello che si ottiene sommando il montepremi del vincitore di due tornei dello Slam come il Roland Garros e lo US Open, in cui però l’impegno per il giocatore è di un mese non di soli 7 giorni.

